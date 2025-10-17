«Нужно приносить результат». Антонелли — о своём будущем

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о своей уверенности в том, что он останется в команде после сезона-2026.

«Честно, не знаю. Гоняюсь из года в год, у меня всегда одна цель — добиваться лучших результатов по возможности. Очевидно, команда хочет работать со мной и в будущем, не только в следующем году, но мне нужно выступать определённым образом.

Думаю, они собираются продолжать со мной работать и после 2026 года. Однако я должен приносить результат. Особенно в следующем году, потому что к тому моменту у меня уже будет целый сезон за плечами. Поменяются правила, это станет отличной возможностью, потому что коснётся всех.

Если у нас будет хорошая машина, мне будет важно добиваться максимально возможных результатов, выкладываясь на полную, если хочу остаться в команде в 2027 году и в будущем», — приводит слова Антонелли RacingNews365.