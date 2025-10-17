Скидки
«Не тот опыт, который хотелось бы повторить». Хэмилтон — о финише Гран-при Сингапура

Пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказался о своём финише на Гран-при Сингапура с проблемами с тормозами.

«Конечно, заключительные круги в Сингапуре были очень нервными. В прошлом я уже один раз финишировал на трёх колёсах, сейчас финишировал с тремя рабочими тормозными дисками. Но это не тот опыт, который мне бы хотелось повторить в будущем. Я просто не мог остановить машину. Это был один из тех случаев, когда ты вдавливаешь педаль тормоза в пол, но ничего не происходит. Так что у меня просто не было выбора, кроме как срезать повороты.

В противном случае я бы просто не смог войти в эти повороты. Штраф в этой ситуации был справедлив. Для меня это в любом случае ничего не изменило», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

