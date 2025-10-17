Apple стала официальным вещателем Формулы-1 в США, сделка оценивается в $ 750 млн

Компания Apple получила права на трансляции гонок Формулы-1 в США сроком на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Общая стоимость сделки оценивается примерно в $ 750 млн.

Таким образом, с 2026 года гонки Формулы-1 будут доступны всем подписчикам Apple TV. Это первый случай, когда компания решила заняться трансляцией спортивных мероприятий подобным образом.

Apple уже транслирует матчи высшего футбольного дивизиона США, однако за эти трансляции в компании требуют от подписчиков дополнительной платы.

«Это невероятно интересное партнерство как для Формулы-1, так и для Apple, которое позволит нам и дальше максимально использовать наш потенциал роста в США с помощью правильного контента и инновационных каналов дистрибуции», — подчеркнул генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.