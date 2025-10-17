«Иллюзия выборов». Главный конкурент бен Сулайема снялся с президентской гонки ФИА

59-летний американский бывший стюард Формулы-1 Тим Майер на пресс-конференции в Остине объявил о своём снятии с предвыборной гонки за пост президента Международной автомобильной федерации (ФИА).

«Выборы президента ФИА завершены. Будет только один кандидат, действующий президент, это не демократия. Это и есть иллюзия демократии», — приводит слова Майера с пресс-конференции издание Racingnews365.

Остальные кандидаты, пытавшиеся побороться за должность президента организации, столкнулись с проблемами с регистрацией из-за устава ФИА. Для участия в выборах кандидат должен представить «президентский список», включающий 10 человек: президента сената, заместителя президента по мобильности и туризму, заместителя президента по спорту и семь вице-президентов по спорту. Эти семь должны быть выбраны из числа утверждённых ФИА кандидатов во Всемирный совет автоспорта (WMSC) и представлять разные регионы: Северную и Южную Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку, Ближний Восток и Северную Африку, Европу.

Таким образом, из 29 кандидатов единственным, кто способен одержать победу, стал действующий президент Мохаммед бен Сулайем.