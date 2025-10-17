Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен: мой отец на 100% вписался бы в Ф-1 в роли руководителя

Макс Ферстаппен: мой отец на 100% вписался бы в Ф-1 в роли руководителя
Комментарии

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», высказался о своём отце Йосе Ферстаппене.

«Думаю, он был бы очень хорошим руководителем команды (смеётся). Иногда он может быть немного вспыльчивым, но полагаю, что многим людям был бы полезен пинок под зад, образно говоря. Мой отец на 100% вписался бы в Формулу-1. Только он этого не хочет — ведь ты так часто бываешь вдали от дома. Он уже сделал это однажды. И когда семья дома, это просто неосуществимо.

Инцидент Норриса и Пиастри в Сингапуре? У папы не было бы никаких «правил папайи». Просто жмите на газ!» — приводит слова Ферстаппена издание GrandPrix.

Материалы по теме
«Мой напарник не был бы так близко». Ферстаппен — о «правиле папайи»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android