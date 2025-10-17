Макс Ферстаппен: мой отец на 100% вписался бы в Ф-1 в роли руководителя

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», высказался о своём отце Йосе Ферстаппене.

«Думаю, он был бы очень хорошим руководителем команды (смеётся). Иногда он может быть немного вспыльчивым, но полагаю, что многим людям был бы полезен пинок под зад, образно говоря. Мой отец на 100% вписался бы в Формулу-1. Только он этого не хочет — ведь ты так часто бываешь вдали от дома. Он уже сделал это однажды. И когда семья дома, это просто неосуществимо.

Инцидент Норриса и Пиастри в Сингапуре? У папы не было бы никаких «правил папайи». Просто жмите на газ!» — приводит слова Ферстаппена издание GrandPrix.