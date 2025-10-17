Фото: семья Кими Райкконена поздравила гонщика с 46-летием

Минтту Райкконен, являющаяся женой чемпиона Формулы-1 Кими Райкконена, поздравила своего супруга с 46-летием.

Фото: Скриншот из социальных сетей

«С днём рождения, наш рок! Самый лучший муж и папочка на свете. Мы бесконечно любим тебя!» — подписала изображение Минтту.

«Я счастлив настолько, насколько это возможно, потому что самый лучший папа в мире принадлежит мне», — гласит надпись на плакате.

Райкконен за свою карьеру в «Королевских гонках» стал чемпионом в 2007 году, двукратным вице-чемпионом (2003, 2005) и трёхкратным бронзовым призёром (2008, 2012, 2018).

На счету Кими 21 победа в Гран-при и 18 поулов за 19 сезонов в Формуле-1. Выступал за такие команды, как «Заубер», «Макларен», «Феррари», «Лотус» и «Альфа Ромео». Последний сезон для Райкконена прошёл в 2021 году.