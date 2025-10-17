Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Борьба за титул не бывает честной». Ферстаппен — о «правилах папайи» в «Макларене»

«Борьба за титул не бывает честной». Ферстаппен — о «правилах папайи» в «Макларене»
Аудио-версия:
Комментарии

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», ответил, отдаёт ли «Макларен» предпочтение кому-то из двух пилотов команды.

«Правила папайи» — директива, которую Зак Браун впервые дал Ландо Норрису и Оскару Пиастри во время гонки в Монце. Она подразумевает, что гонщики могут честно соревноваться друг с другом на трассе, но при этом не должны забывать, что являются напарниками.

«Отдаёт ли «Макларен» кому-то предпочтение? Мне сложно оценить, отдаётся предпочтение конкретному гонщику или нет. Не знаю, о чём говорят за закрытыми дверями, но если вы оставите эту дверь приоткрытой, как в Сингапуре, можете столкнуться с подобными ситуациями и критикой. Борьба за титул никогда не бывает абсолютно честной. Иногда у вас неудачный пит-стоп, иногда ломается двигатель. Вы с трудом можете соблюдать баланс в этом, а от этого иногда появляется неравенство», — приводит слова Ферстаппена издание GrandPrix.

После 18 этапов в сезоне-2025 Оскар Пиастри («Макларен») является лидером чемпионата — 336 очков. Его напарник Ландо Норрис второй — 314. Макс Ферстаппен на третьем месте — 273.

Материалы по теме
Макс Ферстаппен: мой отец на 100% вписался бы в Ф-1 в роли руководителя
Материалы по теме
Как поведут себя «Макларен» и его гонщики, когда на кону чемпионство?
Как поведут себя «Макларен» и его гонщики, когда на кону чемпионство?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android