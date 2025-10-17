«Борьба за титул не бывает честной». Ферстаппен — о «правилах папайи» в «Макларене»

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», ответил, отдаёт ли «Макларен» предпочтение кому-то из двух пилотов команды.

«Правила папайи» — директива, которую Зак Браун впервые дал Ландо Норрису и Оскару Пиастри во время гонки в Монце. Она подразумевает, что гонщики могут честно соревноваться друг с другом на трассе, но при этом не должны забывать, что являются напарниками.

«Отдаёт ли «Макларен» кому-то предпочтение? Мне сложно оценить, отдаётся предпочтение конкретному гонщику или нет. Не знаю, о чём говорят за закрытыми дверями, но если вы оставите эту дверь приоткрытой, как в Сингапуре, можете столкнуться с подобными ситуациями и критикой. Борьба за титул никогда не бывает абсолютно честной. Иногда у вас неудачный пит-стоп, иногда ломается двигатель. Вы с трудом можете соблюдать баланс в этом, а от этого иногда появляется неравенство», — приводит слова Ферстаппена издание GrandPrix.

После 18 этапов в сезоне-2025 Оскар Пиастри («Макларен») является лидером чемпионата — 336 очков. Его напарник Ландо Норрис второй — 314. Макс Ферстаппен на третьем месте — 273.