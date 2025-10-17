Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс: в Сингапуре снимали девушек, будто там должна произойти авария или обгон

Сайнс: в Сингапуре снимали девушек, будто там должна произойти авария или обгон
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс («Уильямс») дополнил свой комментарий после Гран-при Сингапура, где раскритиковал режиссуру этапа.

«Моя критика в адрес режиссуру гонки была преувеличена из-за того, как это было подано в СМИ. Я только отметил, что они не показали достаточного количества обгонов и действий на трассе — ничего личного. Есть гонки, где трансляция отличная, и этап в Сингапуре был просто исключением. Для меня Сингапур просто был недостаточно хорош с точки зрения работы режиссёра, и они упустили на трассе много хороших эпизодов. Но это не значит, что я критикую их или то, как они выполняют свою работу — просто это была гонка в Сингапуре. От этого мне жаль, что на трассе, где так трудно обгонять, зрители пропустили так много сражений.

Комментарий о девушках пилотов в эфире? Оглядываясь назад, я понимаю, что их слишком много показывали, и они были очень сосредоточены на этом, как будто там должна была произойти авария или обгон, хотя этим, конечно, там не пахло. Надеюсь, они не приняли это слишком близко к сердцу. Это была всего лишь обычная критика — Сингапур был недостаточно хорошо показан», — приводит слова Сайнса издание Nextgen-Auuto.

Материалы по теме
«Борьба за титул не бывает честной». Ферстаппен — о «правилах папайи» в «Макларене»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android