Сайнс: в Сингапуре снимали девушек, будто там должна произойти авария или обгон

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс («Уильямс») дополнил свой комментарий после Гран-при Сингапура, где раскритиковал режиссуру этапа.

«Моя критика в адрес режиссуру гонки была преувеличена из-за того, как это было подано в СМИ. Я только отметил, что они не показали достаточного количества обгонов и действий на трассе — ничего личного. Есть гонки, где трансляция отличная, и этап в Сингапуре был просто исключением. Для меня Сингапур просто был недостаточно хорош с точки зрения работы режиссёра, и они упустили на трассе много хороших эпизодов. Но это не значит, что я критикую их или то, как они выполняют свою работу — просто это была гонка в Сингапуре. От этого мне жаль, что на трассе, где так трудно обгонять, зрители пропустили так много сражений.

Комментарий о девушках пилотов в эфире? Оглядываясь назад, я понимаю, что их слишком много показывали, и они были очень сосредоточены на этом, как будто там должна была произойти авария или обгон, хотя этим, конечно, там не пахло. Надеюсь, они не приняли это слишком близко к сердцу. Это была всего лишь обычная критика — Сингапур был недостаточно хорошо показан», — приводит слова Сайнса издание Nextgen-Auuto.