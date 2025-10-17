«Ферстаппен может повторить 2021 год». Алонсо — о борьбе за титул Формулы-1 в сезоне-2025

44-летний двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») заявил, что четырёхкратный обладатель титула Макс Ферстаппен («Ред Булл») в сезоне-2025 может повторить успех 2021-го, где завоевал первое чемпионство.

«Как уже говорил, думаю, что у двух «Макларенов» достаточно преимуществ, чтобы бороться между собой [за титул], но Макс может повторить то, что мы видели в 2021 году, когда машина была немного менее эффективной, чем «Мерседес», но он всё равно выиграл чемпионство в Абу-Даби. К уикенду нужно подходить с вниманием к каждой детали. Не то чтобы вы не делали этого в начале года, но понимаете, сезон длинный, можете пройти через взлёты и падения.

Теперь, в концовке года, больше нет права на ошибку, если гонитесь за лидерами, так что это держит в напряжении. Точно так же если лидируете в чемпионате даже при небольшом отрыве, не хотите терять это преимущество. Конечно, по выходным здесь другая атмосфера, но это прекрасное место, где хочется находиться», — приводит слова Алонсо издание RaceFans.