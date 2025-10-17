Ожье — лидер после второго дня Ралли Центральной Европы WRC, Грязин — четвёртый в WRC2

В пятницу, 17 октября, в округе немецкого города Пассау завершился второй 12-го этапа сезона-2025 WRC Ралли Центральной Европы. Лидером по итогу восьми специальных участков является 41-летний семикратный чемпион из Франции Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT). Финский гонщик Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) — второй.
Российский гонщик Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2), выступающий под флагом Болгарии, занимает 14-е место в общем зачёте и четвёртое в WRC2.
WRC. Ралли Центральной Европы. Результаты второго дня
1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) — 1:03:29.8.
2. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) +0.6.
3. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +29.5.
4. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +32.8.
5. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +35.7.
6. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +46.1.
7. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +56.0.
8. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:55.8.
9. Джон Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +2:50.8.
10. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally2) +3:37.6.
...
14. Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2) +5:38.8.