Авто Новости

Хаджар: испытаю огромное разочарование, если «Ред Булл» не выберет меня
21-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») высказался о своём будущем.

«Испытаю ли я разочарование, если «Ред Булл» не выберет меня? Ах, да, огромное! Формула-1 — это спорт, где у вас должна быть своего рода короткая память, так как вам следует ориентироваться по ситуации на текущий момент. Но я знаю, что осталось шесть гонок, и я должен продолжать набирать очки, выходить в третий сегмент квалификаций и добиваться больших результатов. Так что, на самом деле, я совсем не волнуюсь. Да, я показал себя достаточно хорошо [чтобы претендовать на это место], я был на подиуме (на Гран-при Нидерландов. — Прим. «Чемпионата»).

Я не знал, что Хельмут [Марко] сказал о составах, потому что я не читаю то, что пишут в социальных сетях. Но это не изменит моего подхода, потому что, как только я сажусь за руль, я просто стараюсь быть максимально эффективным», — приводит слова Хаджара издание RMC Sport.

