Норрис лучший в единственной практике Гран-при США Ф-1, Хюлькенберг — 2-й, Пиастри — 3-й

В пятницу, 17 октября, на автодроме «Трасса Америк» прошла первая и единственная тренировка 19-го этапа Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при США. Лучшее время показал гонщик команды «Макларен» Ландо Норрис. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — второй. Оскар Пиастри («Макларен») — третий.

Карлос Сайнс («Уильямс») проехал девять кругов и столкнулся с проблемами с коробкой передач, а Шарль Леклер («Феррари») после 18 кругов также пожаловался на болид.

Формула-1. Гран-при США. Первая тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:33.294.

2. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.255.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.279.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.345.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.354.

6. Алекс Албон («Уильямс») +0.626.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.637.

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.671.

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.861.

10. Оливер Берман («Хаас») +1.039.

11. Эстебан Окон («Хаас») +1.074.

12. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.184.

13. Юки Цунода («Ред Булл») +1.237.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.316.

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.325.

16. Франко Колапинто («Альпин») +1.359.

17. Пьер Гасли («Альпин») +1.371.

18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.443.

19. Карлос Сайнс («Уильямс») +2.580.

20. Шарль Леклер («Феррари») +2.786.