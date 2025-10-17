Норрис лучший в единственной практике Гран-при США Ф-1, Хюлькенберг — 2-й, Пиастри — 3-й

В пятницу, 17 октября, на автодроме «Трасса Америк» прошла первая и единственная тренировка 19-го этапа Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при США. Лучшее время показал гонщик команды «Макларен» Ландо Норрис. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — второй. Оскар Пиастри («Макларен») — третий.
Карлос Сайнс («Уильямс») проехал девять кругов и столкнулся с проблемами с коробкой передач, а Шарль Леклер («Феррари») после 18 кругов также пожаловался на болид.
Формула-1. Гран-при США. Первая тренировка
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:33.294.
2. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.255.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.279.
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.345.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.354.
6. Алекс Албон («Уильямс») +0.626.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.637.
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.671.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.861.
10. Оливер Берман («Хаас») +1.039.
11. Эстебан Окон («Хаас») +1.074.
12. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.184.
13. Юки Цунода («Ред Булл») +1.237.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.316.
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.325.
16. Франко Колапинто («Альпин») +1.359.
17. Пьер Гасли («Альпин») +1.371.
18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.443.
19. Карлос Сайнс («Уильямс») +2.580.
20. Шарль Леклер («Феррари») +2.786.