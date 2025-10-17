Скидки
Браун — о «правилах папайи»: «Макларен» хочет гоняться на своих условиях

Браун — о «правилах папайи»: «Макларен» хочет гоняться на своих условиях
Комментарии

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался о «правилах папайи» внутри команды, использующихся для борьбы на трассе между партнёрами, Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

«Всё хорошо. Мы возвращаемся к гонкам. Празднование окончено. Теперь у нас впереди шесть этапов, мы сосредоточимся на том, чтобы посмотреть, сможем ли дать нашим пилотам возможность закончить чемпионат на первой и второй позициях.

Последствия для Ландо? Мы анализируем каждую гонку. Ландо и Оскару пришлось нелегко в Сингапуре. Старт гонки в Формуле-1 — это всегда довольно маниакально. Но его манёвр явно не был сделан намеренно. Мы не хотим, чтобы наши машины врезались друг в друга, поэтому в начале года рассказали, как хотим, чтобы они боролись. Так что это спортивные последствия, соответствующие тому, что произошло. Это гоночный инцидент, произошедший на старте Гран-при на несколько влажной трассе. Это было непреднамеренно. Мы движемся вперёд. Пилотам комфортно, они могут свободно гоняться, мы с нетерпением ждём отличного гоночного уикенда.

Конечно, хотим быть откровенными с нашими фанатами. Мы стараемся изо всех сил, пытаемся позволить обоим парням бороться за чемпионство — самым простым выходом было бы использовать тактику первого и второго номера, как это делают некоторые команды, но сейчас «Макларен» хочет гоняться именно на своих условиях», — сказал Браун в эфире Sky Sports.

