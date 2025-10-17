Скидки
Главная Авто Новости

«Сбивает с толку». Инженер Хаджара несколько раз предупредил Исака о Боттасе на трассе

Во время единственной практики 19-го этапа Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при США произошёл забавный инцидент между пилотом «Рейсинг Буллз» Исаком Хаджаром и его гоночным инженером Пьером Амленом.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Свободная практика 1
17 октября 2025, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:33.294
2
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+0.255
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.279

«Боттас атакует в двух секундах позади тебя», — сказал Амлен. Позже Пьер включился снова и произнёс: «Боттас сейчас [проедет], за ним [Шарль] Леклер в восьми секундах позади».

После этого Исак ответил: «Друг, остановись, пожалуйста, Боттаса сейчас нет на трассе, твоя информация сбивает с толку». Затем Амлен несколько раз извинился перед пилотом.

Финский гонщик Валттери Боттас в данный момент выполняет функции резервного гонщика в «Мерседесе» и находится в боксах команды в Остине. С 2026-го станет основным пилотом «Кадиллака».

Хаджар: испытаю огромное разочарование, если «Ред Булл» не выберет меня
