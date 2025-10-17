«Хорошее развлечение». Вольф — о возможном дуэте Расселл — Ферстаппен в 2027-м

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о продлении контракта с Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли.

«Думаю, нужна стабильность, а продление контракта на год никогда никому не идёт на пользу. Но, не вдаваясь в подробности, есть определённые оговорки [в контракте], которые связаны с этим, однако мы хотим, чтобы у гонщика, а также у команды было ощущение, что именно так мы движемся вперёд, что мы очень довольны таким составом, что у нас прекрасный баланс.

Расселл в паре с Ферстаппеном в 2027-м? Безусловно, хорошее развлечение для всех. Но мы не хотим создавать никаких слухов. Кими и Джордж — это те, с кем мы хотим заниматься в будущем, это хороший состав», — сказал Вольф в эфире Sky Sports.