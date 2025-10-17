DAZN сообщил, когда в «Альпин» объявят о будущем Франко Колапинто

Журналисты сервиса DAZN сообщили, что руководство команды Формулы-1 «Альпин» приняло решение о будущем 22-летнего аргентинского гонщика Франко Колапинто.

По данным сервиса, решение о продлении контракта с Колапинто принято. Официально о том, что Франко останется за рулём болида команды на сезон-2026, будет объявлено в промежутке между Гран-при Мексики и Бразилии, пока «Королевские гонки» будут присутствовать на родном для аргентинца континенте, в Южной Америке.

Перед стартом Гран-при США французская команда объявила о специальной ливрее, которая будет использоваться на этапах в Остине, Мехико и Сан-Паулу, в цветах аргентинской компании Mercado Libre.