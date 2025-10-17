Хаджар объяснил, почему ему нравится спринт в Формуле-1

21-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») высказался высказался об уикендах со спринтом.

«С точки зрения настроек спринтерский уикенд менее интересен, потому что ты меньше учишься, это правда. В выходные со спринтами я работаю намного меньше. Ты больше ориентируешься на максимизацию и меньше на оптимизацию. Это два совершенно разных подхода. Мне нравятся и то, и другое, но, конечно, как гонщик я предпочитаю спринт на выходных, потому что мне нравится гонятся», — приводит слова Хаджара издание RMC Sport.

