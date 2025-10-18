Скидки
«Драма «Макларена» на руку Ферстаппену». Даника Патрик — о титульной борьбе в Формуле-1

Бывшая гонщица, а ныне эксперт Sky Sports Даника Патрик высказалась о ситуации в команде Формулы-1 «Макларен» между пилотами коллектива Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом на фоне борьбе за титул 2025 года.

«Если вы посмотрите на то, что происходит в «Маклерене», на борьбу за лидерство, как они борются вместе в Сингапуре, на последствия этого, то драма на руку Максу. Это то, чем он может воспользоваться и даже сыграть одну из ролей, поскольку мы видели, как он сказал: «Если бы это был я, мой напарник не был бы так близко ко мне в чемпионате». Но пока «Макларен» начал сегодня уверенно, в то время как у «Ред Булл» были проблемы», — сказала Патрик в эфире Sky Sports.

Браун — о «правилах папайи»: «Макларен» хочет гоняться на своих условиях
