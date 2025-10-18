«Не то, чего он хотел». Кравиц заявил, что Леклеру поменяли коробку передач на ГП США
Поделиться
Репортёр Sky Sports Тед Кравиц рассказал, что 27-летнему монегаску Шарлю Леклеру, представляющему команду «Феррари», заменили коробку передач после единственной практики Формулы-1 на Гран-при США.
Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Свободная практика 1
17 октября 2025, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:33.294
2
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+0.255
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.279
«Задняя часть болида была разобрана [после практики]. Механики сняли старую коробку передач, и установили новую. Замена коробки передач произошла между сессиями. Это не то, чего хотел Леклер. Нет худа без добра, он потерял всего около восьми минут, отъездил большую часть режимов в тренировке, понимает машину. У их болида определённо есть темп», — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.
В данный момент в Остине проходит спринт-квалификация. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.
Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт-квалификация
18 октября 2025, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.143
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.071
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.380
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2025
-
01:16
-
01:02
-
00:40
-
00:19
- 17 октября 2025
-
23:38
-
23:16
-
22:49
-
22:28
-
21:59
-
21:33
-
20:46
-
20:11
-
19:47
-
19:23
-
18:51
-
18:28
-
17:38
-
17:13
-
16:36
-
16:28
-
16:21
-
15:00
-
14:39
-
13:50
-
12:50
-
12:43
-
11:47
-
11:42
-
11:00
-
10:59
-
10:45
-
09:16
-
09:01
-
06:26
-
03:21