«Не то, чего он хотел». Кравиц заявил, что Леклеру поменяли коробку передач на ГП США

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц рассказал, что 27-летнему монегаску Шарлю Леклеру, представляющему команду «Феррари», заменили коробку передач после единственной практики Формулы-1 на Гран-при США.

«Задняя часть болида была разобрана [после практики]. Механики сняли старую коробку передач, и установили новую. Замена коробки передач произошла между сессиями. Это не то, чего хотел Леклер. Нет худа без добра, он потерял всего около восьми минут, отъездил большую часть режимов в тренировке, понимает машину. У их болида определённо есть темп», — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.

В данный момент в Остине проходит спринт-квалификация. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.