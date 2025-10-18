Скидки
«Не то, чего он хотел». Кравиц заявил, что Леклеру поменяли коробку передач на ГП США

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц рассказал, что 27-летнему монегаску Шарлю Леклеру, представляющему команду «Феррари», заменили коробку передач после единственной практики Формулы-1 на Гран-при США.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Свободная практика 1
17 октября 2025, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:33.294
2
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+0.255
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.279

«Задняя часть болида была разобрана [после практики]. Механики сняли старую коробку передач, и установили новую. Замена коробки передач произошла между сессиями. Это не то, чего хотел Леклер. Нет худа без добра, он потерял всего около восьми минут, отъездил большую часть режимов в тренировке, понимает машину. У их болида определённо есть темп», — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.

В данный момент в Остине проходит спринт-квалификация. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт-квалификация
18 октября 2025, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.143
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.071
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.380
