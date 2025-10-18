Ферстаппен взял поул в спринт-квалификации ГП США Ф-1, Норрис — 2-й, Хюлькенберг — 4-й

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ночь на 18 октября в Остине (США) прошла спринт-квалификация 19-го этапа сезона-2025 Формулы-1 Гран-при США. Поул завоевал четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Второе время показал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, его напарник Оскар Пиастри — третий.

Формула-1. Гран-при США. Спринт-квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:32.143.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.071.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.380.

4. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.502.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.745.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.767.

7. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.768.

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.892.

9. Алекс Албон («Уильямс») +0.956.

10. Шарль Леклер («Феррари») +0.961.

После второго сегмента выбыли

11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:34.018.

12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 1:34.241.

13. Пьер Гасли («Альпин») — 1:34.258.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:34.394.

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — без времени.

После первого сегмента выбыли

16. Оливер Берман («Хаас») — 1:35.159.

17. Франко Колапинто («Альпин») — 1:35.246.

18. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:35.259.

19. Эстебан Окон («Хаас») — 1:36.003.

20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — нет времени.