Руководитель «Макларена» Стелла высказался о последствиях для Норриса за контакт с Пиастри

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла обозначил последствия за инцидент между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом на Гран-при Сингапура.

«Последствия — это часть наших правил. Это то, чего оба пилота хотели бы добиться в рамках гонок. Для меня это было частью обзора, посвященного проведению обзора, — обсудить это без пилотов. Они были приняты, и теперь мы готовы сосредоточиться на максимальном улучшении характеристик автомобиля и снова найти пути к победе.

Для меня это было важной частью брифинга после гонки — руководить обсуждением без участия пилотов. Итоги были приняты, и теперь мы готовы сосредоточиться на максимизации производительности машины и вновь найти наш путь к победам. У нас была ситуация, когда наши машины столкнулись на старте гонки, поэтому это потребовало рассмотрения в рамках внутреннего регламента, который мы используем для совместной борьбы Оскара и Ландо.

Это структура, которую Ландо, Оскар и команда разработали вместе, и в конечном счёте моя и Зака ответственность — обеспечить её последовательное применение в течение сезона. Мы рассмотрели инцидент, определили, что Ландо был ответственен за контакт, потому что он немного затянул вход в третий поворот, задел Ферстаппена, а затем занёс машину в Оскара. Очевидно, что в этом манёвре не было злого умысла, но оба пилота приняли итоги рассмотрения, и теперь мы продолжаем остаток сезона, как и после Канады, ещё более единым и сильным коллективом», — приводит слова Стеллы официальный сайт Формулы-1.

В данные минуты в США проходит спринт-квалификация Гран-при США.