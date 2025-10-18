Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Руководитель «Макларена» Стелла высказался о последствиях для Норриса за контакт с Пиастри

Руководитель «Макларена» Стелла высказался о последствиях для Норриса за контакт с Пиастри
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла обозначил последствия за инцидент между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом на Гран-при Сингапура.

«Последствия — это часть наших правил. Это то, чего оба пилота хотели бы добиться в рамках гонок. Для меня это было частью обзора, посвященного проведению обзора, — обсудить это без пилотов. Они были приняты, и теперь мы готовы сосредоточиться на максимальном улучшении характеристик автомобиля и снова найти пути к победе.

Для меня это было важной частью брифинга после гонки — руководить обсуждением без участия пилотов. Итоги были приняты, и теперь мы готовы сосредоточиться на максимизации производительности машины и вновь найти наш путь к победам. У нас была ситуация, когда наши машины столкнулись на старте гонки, поэтому это потребовало рассмотрения в рамках внутреннего регламента, который мы используем для совместной борьбы Оскара и Ландо.

Это структура, которую Ландо, Оскар и команда разработали вместе, и в конечном счёте моя и Зака ответственность — обеспечить её последовательное применение в течение сезона. Мы рассмотрели инцидент, определили, что Ландо был ответственен за контакт, потому что он немного затянул вход в третий поворот, задел Ферстаппена, а затем занёс машину в Оскара. Очевидно, что в этом манёвре не было злого умысла, но оба пилота приняли итоги рассмотрения, и теперь мы продолжаем остаток сезона, как и после Канады, ещё более единым и сильным коллективом», — приводит слова Стеллы официальный сайт Формулы-1.

В данные минуты в США проходит спринт-квалификация Гран-при США.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт-квалификация
18 октября 2025, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.143
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.071
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.380
Материалы по теме
«Драма «Макларена» на руку Ферстаппену». Даника Патрик — о титульной борьбе в Формуле-1
Браун — о «правилах папайи»: «Макларен» хочет гоняться на своих условиях
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android