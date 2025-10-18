Макс Ферстаппен прокомментировал победу в спринт-квалификации Гран-при США

Победитель спринт-квалификации Гран-при США Макс Ферстаппен прокомментировал свой результат.

«Отличная квалификация, мы были довольно близки всю сессию. Я просто старался собрать всё воедино, когда это действительно имело значение в концовке. Это было непросто, ведь тебе не от чего отталкиваться при работе с «софтом». Но всё сработало хорошо. Я все равно жду непростого сражения в спринте, однако именно это мы и хотим видеть. Предвкушаю субботу и доволен пятницей.

Ветер то поднимался, то затихал, были сильные порывы. И трасса очень кочковатая, так что очень легко потерять контроль над машиной на высокой скорости. В такой квалификации ты должен оставлять небольшой запас, но для нас день получился очень хорошим.

Завтра просто постараюсь хорошо стартовать. Тут широкий первый поворот. И я надеюсь, что в гонке у нас будет хороший темп, но это мы узнаем в субботу", — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.