Норрис объяснил, почему не удивлён проигрышу Ферстаппену в спринт-квалификации
Поделиться
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второй результат в спринт-квалификации Гран-при США.
Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт-квалификация
18 октября 2025, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.143
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.071
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.380
«Конечно, было бы приятно оказаться на поуле, но для нас не сюрприз быть чуть медленнее „Ред Булл“ — так было в последнее время. Так что я все равно доволен. Не знаю, как далеко я был от идеала. Была пара моментов там и тут, где можно было прибавить, я немного неверно проехал пару кочек, но просто такова эта трасса. В остальном я доволен.
Обычно наш гоночный темп немного лучше. У нас весь год были проблемы с квалификационным, особенно когда борьба плотная, а ровно так было сегодня. Именно поэтому я не назвал результат сюрпризом, и у меня больше надежд на то, что в гонке мы можем вернуться вперёд", — приводит слова Норриса Sky Sports.
Комментарии
- 18 октября 2025
-
02:29
-
02:25
-
02:15
-
02:09
-
02:05
-
02:00
-
01:55
-
01:16
-
01:02
-
00:40
-
00:19
- 17 октября 2025
-
23:38
-
23:16
-
22:49
-
22:28
-
21:59
-
21:33
-
20:46
-
20:11
-
19:47
-
19:23
-
18:51
-
18:28
-
17:38
-
17:13
-
16:36
-
16:28
-
16:21
-
15:00
-
14:39
-
13:50
-
12:50
-
12:43
-
11:47
-
11:42