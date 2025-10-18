Скидки
Норрис объяснил, почему не удивлён проигрышу Ферстаппену в спринт-квалификации

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второй результат в спринт-квалификации Гран-при США.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт-квалификация
18 октября 2025, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.143
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.071
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.380

«Конечно, было бы приятно оказаться на поуле, но для нас не сюрприз быть чуть медленнее „Ред Булл“ — так было в последнее время. Так что я все равно доволен. Не знаю, как далеко я был от идеала. Была пара моментов там и тут, где можно было прибавить, я немного неверно проехал пару кочек, но просто такова эта трасса. В остальном я доволен.

Обычно наш гоночный темп немного лучше. У нас весь год были проблемы с квалификационным, особенно когда борьба плотная, а ровно так было сегодня. Именно поэтому я не назвал результат сюрпризом, и у меня больше надежд на то, что в гонке мы можем вернуться вперёд", — приводит слова Норриса Sky Sports.

