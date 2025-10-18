Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оскар Пиастри: даже немного повезло, что я третий. Довольно грязный круг

Оскар Пиастри: даже немного повезло, что я третий. Довольно грязный круг
Комментарии

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал третий результат в спринт-квалификации Гран-при США.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт-квалификация
18 октября 2025, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.143
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.071
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.380

«Если честно, у меня получился довольно грязный круг. Просто не смог всё свести воедино. Так что даже немного повезло, что я третий. Но вообще темп у машины хороший, так что никаких больших проблем нет. Нет, этот день не было каким-то ужасным. Просто получился беспорядочный круг. Надеюсь, завтра смогу всё подчистить.

Посмотрим, что произойдёт на старте: смогу ли я хорошо тронуться с места и потом постараться направить машину в правильное место. Тут в первом повороте не всегда легко определить, куда нужно ехать, так что посмотрим, что произойдёт впереди", — приводит слова Пиастри Sky Sports.

Материалы по теме
Ферстаппен вырвал «мини-поул» у «Макларена», у «Феррари» снова серьёзные проблемы
Ферстаппен вырвал «мини-поул» у «Макларена», у «Феррари» снова серьёзные проблемы
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android