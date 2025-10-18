Оскар Пиастри: даже немного повезло, что я третий. Довольно грязный круг

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал третий результат в спринт-квалификации Гран-при США.

«Если честно, у меня получился довольно грязный круг. Просто не смог всё свести воедино. Так что даже немного повезло, что я третий. Но вообще темп у машины хороший, так что никаких больших проблем нет. Нет, этот день не было каким-то ужасным. Просто получился беспорядочный круг. Надеюсь, завтра смогу всё подчистить.

Посмотрим, что произойдёт на старте: смогу ли я хорошо тронуться с места и потом постараться направить машину в правильное место. Тут в первом повороте не всегда легко определить, куда нужно ехать, так что посмотрим, что произойдёт впереди", — приводит слова Пиастри Sky Sports.