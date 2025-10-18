Оскар Пиастри: даже немного повезло, что я третий. Довольно грязный круг
Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал третий результат в спринт-квалификации Гран-при США.
Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт-квалификация
18 октября 2025, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.143
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.071
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.380
«Если честно, у меня получился довольно грязный круг. Просто не смог всё свести воедино. Так что даже немного повезло, что я третий. Но вообще темп у машины хороший, так что никаких больших проблем нет. Нет, этот день не было каким-то ужасным. Просто получился беспорядочный круг. Надеюсь, завтра смогу всё подчистить.
Посмотрим, что произойдёт на старте: смогу ли я хорошо тронуться с места и потом постараться направить машину в правильное место. Тут в первом повороте не всегда легко определить, куда нужно ехать, так что посмотрим, что произойдёт впереди", — приводит слова Пиастри Sky Sports.
