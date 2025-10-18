Скидки
Шарль Леклер — о десятом месте в спринт-квалификации: мы сейчас так далеко позади!

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги выступления своей команды в спринт-квалификации Гран-при США. Монегаск показал десятый результат, а его напарник Льюис Хэмилтон стал восьмым. Времени поул-позишен они проиграли девять десятых секунды.

«Где теряем время? Везде. Честно, мой круг в третьем сегменте был чистым, мне особо не о чем сожалеть, когда я вспоминаю, как его проехал. Может быть, если бы мы проехали чуть больше кругов на „медиуме“ утром на тренировке, то смогли бы настроить машину чуть лучше. Могла остаться в запасе десятая или полторы, но этого недостаточно. Мы сейчас так далеко позади», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт-квалификация
18 октября 2025, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.143
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.071
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.380
