Хюлькенберг — о четвёртом месте: тёрли глаза от удивления, не понимали, откуда что взялось

Немецкий гонщик «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг прокомментировал четвёртый результат в спринтерской квалификации Гран-при США Формулы-1 в Остине. Хюлькенберг оказался в итоговом протоколе выше обоих гонщиков «Мерседеса» и «Феррари», уступив только Максу Ферстаппену и двум пилотам «Макларена».

«Всё это благодаря машине, от которой были хорошие ощущения. Был хороший баланс уже с утра. После тренировки мы тёрли глаза от удивления и не понимали, откуда что взялось. Это трудно оценить. Однако положительная тенденция сохранилась. Получилось весело!» — приводит слова Хюлькенберга Motorsport-Magazin со ссылкой на Sky.