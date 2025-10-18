Скидки
Льюис Хэмилтон отреагировал на проигрыш восьми десятых времени спринтерского поула

Льюис Хэмилтон отреагировал на проигрыш восьми десятых времени спринтерского поула
Комментарии

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал восьмой результат в спринтерской квалификации Гран-при США Формулы-1. Хэмилтон уступил времени поул-позишен, завоёванной нидерладским пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, 892 тысячные секунды.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт-квалификация
18 октября 2025, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.143
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.071
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.380

«Определённо, это не та скорость, какой мы ожидали. Не знаю, что случилось. На тренировке всё выглядело хорошо, в первом сегменте тоже шло достойно. Но потом темп просто начал уходить от нас. Машиной стало очень-очень трудно управлять. В общем, да, скорость ушла. Восемь десятых от поул-позишен — это очень сложная ситуация», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

