Предварительная стартовая решётка спринта Гран-при США Формулы-1

Сразу после квалификации Гран-при США ни один из пилотов не получил штрафа или не остался под расследованием со стороны стюардов этапа. Соответственно, сформирована предварительная стартовая решётка спринтерской гонки, которая стартует в субботу, 18 октября, в 20:00 мск.

Формула-1. Гран-при США. Спринт. Предварительная стартовая решётка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Ландо Норрис («Макларен»)
3. Оскар Пиастри («Макларен»)
4. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»)
5. Джордж Расселл («Мерседес»)
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
7. Карлос Сайнс («Уильямс»)
8. Льюис Хэмилтон («Феррари»)
9. Алекс Албон («Уильямс»)
10. Шарль Леклер («Феррари»)
11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)
12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»)
13. Пьер Гасли («Альпин»)
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
16. Оливер Берман («Хаас»)
17. Франко Колапинто («Альпин»)
18. Юки Цунода («Ред Булл»)
19. Эстебан Окон («Хаас»)
20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

