Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Куартараро взял поул в квалификации ГП Австралии MotoGP, Бедзекки — 2-й, А. Маркес — 6-й

В ночь на субботу, 18 октября, на автодроме в Филлип-Айленде состоялась квалификация 19-го этапа сезона-2025 Гран-при Австралии MotoGP. Поул завоевал французский мотогонщик Фабио Куартараро («Ямаха»). Второй результат у итальянца Марко Бедзекки («Априлия»). Австралиец Джек Миллер («Дукати») — третий.

MotoGP. Гран-при Австралии. Квалификация. Результаты

Фабио Куартараро («Ямаха») — 1:26.465. Марко Бедзекки («Априлия») +0.031. Джек Миллер («Дукати») +0.243. Рауль Фернандес («Априлия») +0.386. Педро Акоста («КТМ») +0.409. Алекс Маркес («Дукати») +0.455. Фермин Альдегер («Дукати») +0.530. Поль Эспаргаро («КТМ») +0.530. Лука Марини («Хонда») +0.630. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.651. Франческо Баньяя («Дукати») +0.820. Алекс Ринс («Ямаха») +1.026.

Отметим, семикратный победитель чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP испанец Марк Маркес не принимал участия в квалификации, так как перенёс операцию на правом плече, травмированном на минувшем Гран-при Малайзии. В составе «Дукати» испанца заменил итальянец Микеле Пирро.

Материалы по теме Семикратный чемпион MotoGP Марк Маркес перенёс операцию

Автоспорт: главные события 2025 года: