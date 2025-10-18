Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

MotoGP, Гран-при Австралии, результат квалификации, Куартараро взял поул, Бедзекки — 2-й, Миллер — 3-й, Алекс Маркес — 6-й

Куартараро взял поул в квалификации ГП Австралии MotoGP, Бедзекки — 2-й, А. Маркес — 6-й
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на субботу, 18 октября, на автодроме в Филлип-Айленде состоялась квалификация 19-го этапа сезона-2025 Гран-при Австралии MotoGP. Поул завоевал французский мотогонщик Фабио Куартараро («Ямаха»). Второй результат у итальянца Марко Бедзекки («Априлия»). Австралиец Джек Миллер («Дукати») — третий.

MotoGP. Гран-при Австралии. Квалификация. Результаты

  1. Фабио Куартараро («Ямаха») — 1:26.465.
  2. Марко Бедзекки («Априлия») +0.031.
  3. Джек Миллер («Дукати») +0.243.
  4. Рауль Фернандес («Априлия») +0.386.
  5. Педро Акоста («КТМ») +0.409.
  6. Алекс Маркес («Дукати») +0.455.
  7. Фермин Альдегер («Дукати») +0.530.
  8. Поль Эспаргаро («КТМ») +0.530.
  9. Лука Марини («Хонда») +0.630.
  10. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.651.
  11. Франческо Баньяя («Дукати») +0.820.
  12. Алекс Ринс («Ямаха») +1.026.

Отметим, семикратный победитель чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP испанец Марк Маркес не принимал участия в квалификации, так как перенёс операцию на правом плече, травмированном на минувшем Гран-при Малайзии. В составе «Дукати» испанца заменил итальянец Микеле Пирро.

Материалы по теме
Семикратный чемпион MotoGP Марк Маркес перенёс операцию

Автоспорт: главные события 2025 года:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android