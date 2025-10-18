Куартараро взял поул в квалификации ГП Австралии MotoGP, Бедзекки — 2-й, А. Маркес — 6-й

В ночь на субботу, 18 октября, на автодроме в Филлип-Айленде состоялась квалификация 19-го этапа сезона-2025 Гран-при Австралии MotoGP. Поул завоевал французский мотогонщик Фабио Куартараро («Ямаха»). Второй результат у итальянца Марко Бедзекки («Априлия»). Австралиец Джек Миллер («Дукати») — третий.
MotoGP. Гран-при Австралии. Квалификация. Результаты
- Фабио Куартараро («Ямаха») — 1:26.465.
- Марко Бедзекки («Априлия») +0.031.
- Джек Миллер («Дукати») +0.243.
- Рауль Фернандес («Априлия») +0.386.
- Педро Акоста («КТМ») +0.409.
- Алекс Маркес («Дукати») +0.455.
- Фермин Альдегер («Дукати») +0.530.
- Поль Эспаргаро («КТМ») +0.530.
- Лука Марини («Хонда») +0.630.
- Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.651.
- Франческо Баньяя («Дукати») +0.820.
- Алекс Ринс («Ямаха») +1.026.
Отметим, семикратный победитель чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP испанец Марк Маркес не принимал участия в квалификации, так как перенёс операцию на правом плече, травмированном на минувшем Гран-при Малайзии. В составе «Дукати» испанца заменил итальянец Микеле Пирро.
