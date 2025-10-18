Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бедзекки выиграл Гран-при Австралии MotoGP, Фернандес — 2-й, Маркес — 6-й

Бедзекки выиграл Гран-при Австралии MotoGP, Фернандес — 2-й, Маркес — 6-й
Аудио-версия:
Комментарии

Утром в субботу, 18 октября, на автодроме в Филлип-Айленде состоялась гонка 19-го этапа сезона-2025 Гран-при Австралии MotoGP. Лучший результат у итальянца Марко Бедзекки («Априлия»). Второе место у его товарища по команде, испанца Рауля Фернандеса. Третий результат показал ещё один испанец Педро Акоста, представляющий «КТМ».

MotoGP 2025. Этап 19, Филлип-Айленд, Австралия
Гран-при Австралии. Спринт
18 октября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Марко Бедзекки
Aprilia
19:03.971
2
Рауль Фернандес
Aprilia
+3.149
3
Педро Акоста
KTM
+5.310

MotoGP. Гран-при Австралии. Результаты:

  1. Марко Бедзекки («Априлия») — 19:03.971.
  2. Рауль Фернандес («Априлия») +3.149.
  3. Педро Акоста («КТМ») +5.310.
  4. Джек Миллер («Ямаха») +5.376.
  5. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +5.416.
  6. Алекс Маркес («Дукати») +6.109.
  7. Фабио Куартараро («Ямаха») +8.706.
  8. Лука Марини («Хонда») +8.938.
  9. Поль Эспаргаро («КТМ») +9.252.
  10. Энеа Бастьянини («КТМ») +9.752.
  11. Жоан Мир («Хонда») +10.231.
  12. Жоанн Зарко («Хонда») +12.104.
  13. Алекс Ринс («Ямаха») +12.132.
  14. Мигель Оливейра («Ямаха») +17.494.
  15. Франко Морбиделли («Дукати») +18.967.
  16. Аи Огура («Априлия») +19.784.
  17. Лоренцо Савадори («Априлия») +25.185.
  18. Сомкиат Чантра («Хонда») +28.945.
  19. Франческо Баньяя («Дукати») +32.408.
  20. Микеле Пирро («Дукати») +35.523.
  21. Фермин Альдегер («Дукати») — сход (11-й круг).
  22. Брэд Биндер («КТМ») — сход (2-й круг).

Отметим, победителем квалификации ранее стал французский мотогонщик Фабио Куартараро («Ямаха»).

Материалы по теме
Куартараро взял поул в квалификации ГП Австралии MotoGP, Бедзекки — 2-й, А. Маркес — 6-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android