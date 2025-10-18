Бедзекки выиграл Гран-при Австралии MotoGP, Фернандес — 2-й, Маркес — 6-й
Утром в субботу, 18 октября, на автодроме в Филлип-Айленде состоялась гонка 19-го этапа сезона-2025 Гран-при Австралии MotoGP. Лучший результат у итальянца Марко Бедзекки («Априлия»). Второе место у его товарища по команде, испанца Рауля Фернандеса. Третий результат показал ещё один испанец Педро Акоста, представляющий «КТМ».
MotoGP. Гран-при Австралии. Результаты:
- Марко Бедзекки («Априлия») — 19:03.971.
- Рауль Фернандес («Априлия») +3.149.
- Педро Акоста («КТМ») +5.310.
- Джек Миллер («Ямаха») +5.376.
- Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +5.416.
- Алекс Маркес («Дукати») +6.109.
- Фабио Куартараро («Ямаха») +8.706.
- Лука Марини («Хонда») +8.938.
- Поль Эспаргаро («КТМ») +9.252.
- Энеа Бастьянини («КТМ») +9.752.
- Жоан Мир («Хонда») +10.231.
- Жоанн Зарко («Хонда») +12.104.
- Алекс Ринс («Ямаха») +12.132.
- Мигель Оливейра («Ямаха») +17.494.
- Франко Морбиделли («Дукати») +18.967.
- Аи Огура («Априлия») +19.784.
- Лоренцо Савадори («Априлия») +25.185.
- Сомкиат Чантра («Хонда») +28.945.
- Франческо Баньяя («Дукати») +32.408.
- Микеле Пирро («Дукати») +35.523.
- Фермин Альдегер («Дукати») — сход (11-й круг).
- Брэд Биндер («КТМ») — сход (2-й круг).
Отметим, победителем квалификации ранее стал французский мотогонщик Фабио Куартараро («Ямаха»).
