Бедзекки выиграл Гран-при Австралии MotoGP, Фернандес — 2-й, Маркес — 6-й

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Утром в субботу, 18 октября, на автодроме в Филлип-Айленде состоялась гонка 19-го этапа сезона-2025 Гран-при Австралии MotoGP. Лучший результат у итальянца Марко Бедзекки («Априлия»). Второе место у его товарища по команде, испанца Рауля Фернандеса. Третий результат показал ещё один испанец Педро Акоста, представляющий «КТМ».

MotoGP. Гран-при Австралии. Результаты:

Марко Бедзекки («Априлия») — 19:03.971. Рауль Фернандес («Априлия») +3.149. Педро Акоста («КТМ») +5.310. Джек Миллер («Ямаха») +5.376. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +5.416. Алекс Маркес («Дукати») +6.109. Фабио Куартараро («Ямаха») +8.706. Лука Марини («Хонда») +8.938. Поль Эспаргаро («КТМ») +9.252. Энеа Бастьянини («КТМ») +9.752. Жоан Мир («Хонда») +10.231. Жоанн Зарко («Хонда») +12.104. Алекс Ринс («Ямаха») +12.132. Мигель Оливейра («Ямаха») +17.494. Франко Морбиделли («Дукати») +18.967. Аи Огура («Априлия») +19.784. Лоренцо Савадори («Априлия») +25.185. Сомкиат Чантра («Хонда») +28.945. Франческо Баньяя («Дукати») +32.408. Микеле Пирро («Дукати») +35.523. Фермин Альдегер («Дукати») — сход (11-й круг). Брэд Биндер («КТМ») — сход (2-й круг).

Отметим, победителем квалификации ранее стал французский мотогонщик Фабио Куартараро («Ямаха»).