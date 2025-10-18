«Шокирующе». Цунода — о 18-м времени в спринт-квалификации ГП США

25-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий команду «Ред Булл», высказался о 18-м результате в спринт-квалификации Гран-при США. Японец не успел начать ещё одну быструю попытку в первом сегменте.

«Я думаю, что время для выезда из боксов было совсем неподходящим. Честно говоря, я не знаю, что там произошло. Что-то пошло не так, и у нас не было возможности показать быструю попытку, так что это, конечно, обидно. Это очень расстраивает, потому что это не зависело от меня. Команда должна это контролировать, и им было решать, когда выпускать меня на трек. Так что это довольно шокирующе», — приводит слова Цуноды официальный сайт Формулы-1.