«Шокирующе». Цунода — о 18-м времени в спринт-квалификации ГП США

25-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий команду «Ред Булл», высказался о 18-м результате в спринт-квалификации Гран-при США. Японец не успел начать ещё одну быструю попытку в первом сегменте.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт-квалификация
18 октября 2025, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.143
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.071
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.380

«Я думаю, что время для выезда из боксов было совсем неподходящим. Честно говоря, я не знаю, что там произошло. Что-то пошло не так, и у нас не было возможности показать быструю попытку, так что это, конечно, обидно. Это очень расстраивает, потому что это не зависело от меня. Команда должна это контролировать, и им было решать, когда выпускать меня на трек. Так что это довольно шокирующе», — приводит слова Цуноды официальный сайт Формулы-1.

