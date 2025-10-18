Скидки
«Проигрыша «Зауберу» мы не ожидали». Расселл — о пятом месте в спринт-квалификации ГП США

Пилот команды Формулы-1 «Мерседес» Джордж Расселл подвёл итоги спринт-квалификации Гран-при США, в которой занял пятое место.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт-квалификация
18 октября 2025, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.143
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.071
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.380

«Это был не тот максимум, которого мы могли достичь сегодня, но справедливости ради стоит сказать, что мы никогда не боролись за поул в спринте. Нико [Хюлькенберг] проехал потрясающий круг, заняв четвёртое место; то, что «Заубер» опередил нас, было не совсем тем, чего мы ожидали, но он и его команда молодцы.

Как мы говорили весь год, в хорошие дни мы боремся за победу, а в плохие — занимаем пятое место. Надеюсь, что у нас гоночный темп лучше, чем квалификационный. Мы также знаем, что в спринтерских уикендах может быть непросто добиться успеха, поэтому мы сделаем всё, что в наших силах, в самой спринтерской гонке, а затем постараемся улучшить машину для квалификации и воскресной гонки», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

«Шокирующе». Цунода — о 18-м времени в спринт-квалификации ГП США
