«Большего и не ожидал». Цунода — об инциденте с Лоусоном в спринт-квалификации ГП США
25-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий команду «Ред Булл», высказался об инциденте с 23-летним новозеландцем Лиамом Лоусоном («Рейсинг Буллз») в концовке первого сегмента спринт-квалификации Гран-при США.
Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт-квалификация
18 октября 2025, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.143
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.071
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.380
Юки и Лиам находились в группе гонщиков, готовящихся начать быструю попытку под конец сессии. Но из-за того, что время истекало, среди пилотов начался сумбур и они стали обгонять друг друга, из-за чего Лоусон и Цунода проехали пару поворотов в один ряд, помешав друг другу.
«Это не более чем просто его обычное поведение. Честно говоря, большего я от него и не ожидал», — приводит слова Цуноды официальный сайт Формулы-1.
