«Мы приносим извинения». Мекис признал ошибку «Ред Булл» с поздним выпуском Цуноды
Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис признал, что коллектив допустил ошибку в первом сегменте спринт-квалификации, поздно выпустив Юки Цуноду на трассу, из-за чего он не успел начать быструю попытку и не прошёл дальше.
Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт-квалификация
18 октября 2025, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.143
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.071
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.380
«Честно говоря, мы ошиблись. Мы приносим извинения Юки, сессия была немного напряжённой. Перед нами стоял выбор: остаться на трассе и дать машине охладиться на трассе или попытаться немного остудить её в боксах. Мы думали, что у нас будет время вернуться на пит-лейн и снова выехать, но это удалось сделать лишь нескольким машинам, и мы пропустили попытку», — сказал Мекис в эфире Sky Sports.
