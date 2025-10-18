«Мы приносим извинения». Мекис признал ошибку «Ред Булл» с поздним выпуском Цуноды

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис признал, что коллектив допустил ошибку в первом сегменте спринт-квалификации, поздно выпустив Юки Цуноду на трассу, из-за чего он не успел начать быструю попытку и не прошёл дальше.

«Честно говоря, мы ошиблись. Мы приносим извинения Юки, сессия была немного напряжённой. Перед нами стоял выбор: остаться на трассе и дать машине охладиться на трассе или попытаться немного остудить её в боксах. Мы думали, что у нас будет время вернуться на пит-лейн и снова выехать, но это удалось сделать лишь нескольким машинам, и мы пропустили попытку», — сказал Мекис в эфире Sky Sports.