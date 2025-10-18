Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мы приносим извинения». Мекис признал ошибку «Ред Булл» с поздним выпуском Цуноды

«Мы приносим извинения». Мекис признал ошибку «Ред Булл» с поздним выпуском Цуноды
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис признал, что коллектив допустил ошибку в первом сегменте спринт-квалификации, поздно выпустив Юки Цуноду на трассу, из-за чего он не успел начать быструю попытку и не прошёл дальше.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт-квалификация
18 октября 2025, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.143
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.071
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.380

«Честно говоря, мы ошиблись. Мы приносим извинения Юки, сессия была немного напряжённой. Перед нами стоял выбор: остаться на трассе и дать машине охладиться на трассе или попытаться немного остудить её в боксах. Мы думали, что у нас будет время вернуться на пит-лейн и снова выехать, но это удалось сделать лишь нескольким машинам, и мы пропустили попытку», — сказал Мекис в эфире Sky Sports.

Материалы по теме
«Большего и не ожидал». Цунода — об инциденте с Лоусоном в спринт-квалификации ГП США
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android