Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Макс взял поул в третьем секторе». Марко — о 1-м месте Ферстаппена в спринт-квалификации

«Макс взял поул в третьем секторе». Марко — о 1-м месте Ферстаппена в спринт-квалификации
Комментарии

Советник по автоспорту команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о поуле четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена в спринт-квалификации Гран-при США.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт-квалификация
18 октября 2025, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.143
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.071
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.380

«Круг Макса? Супер! Он завоевал поул на третьем секторе трассы. В первом повороте он выехал широко, но всё равно был быстрее. Тем не менее, думаю, он слишком сильно скользил. Но его темп на заключительном отрезке круга был невероятным.

Удивляет ли Макс? Нет. Мы уже говорили, что всё зависит от него, и он справляется. После Зандворта мы всегда боролись за первое и второе места, так что направление хорошее. К сожалению, данный всплеск произошёл немного поздно», — приводит слова Марко издание GPblog.

Материалы по теме
Ферстаппен вырвал «мини-поул» у «Макларена», у «Феррари» снова серьёзные проблемы
Ферстаппен вырвал «мини-поул» у «Макларена», у «Феррари» снова серьёзные проблемы
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android