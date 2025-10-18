«Макс взял поул в третьем секторе». Марко — о 1-м месте Ферстаппена в спринт-квалификации

Советник по автоспорту команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о поуле четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена в спринт-квалификации Гран-при США.

«Круг Макса? Супер! Он завоевал поул на третьем секторе трассы. В первом повороте он выехал широко, но всё равно был быстрее. Тем не менее, думаю, он слишком сильно скользил. Но его темп на заключительном отрезке круга был невероятным.

Удивляет ли Макс? Нет. Мы уже говорили, что всё зависит от него, и он справляется. После Зандворта мы всегда боролись за первое и второе места, так что направление хорошее. К сожалению, данный всплеск произошёл немного поздно», — приводит слова Марко издание GPblog.