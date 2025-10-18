«Был темп бороться за топ-5». Антонелли — об 11-м месте в спринт-квалификации ГП США

Итальянский гонщик команды Формулы-1 «Мерседес» Андреа Кими Антонелли высказался об 11-м месте в спринт-квалификации Гран-при США.

«Досадно, что я не вышел из второго сегмента, да ещё с таким небольшим отрывом. В первом сегменте я чувствовал себя хорошо за рулём машины, и мне понадобился всего один круг, чтобы пройти дальше. На последней попытке во втором сегменте у меня было две серьёзные блокировки, и это в конечном итоге дорого мне обошлось. У нас определённо был темп, достаточный для того, чтобы пройти дальше и побороться за пятёрку лучших, так что это разочаровывает. Но мы восстановимся за ночь, будем стараться изо всех сил в спринте, а затем постараемся лучше выступить в основной квалификации.

Наш гоночный темп в единственной тренировке был обнадёживающим, в отличие от квалификационного. Надеюсь, это сулит хорошие результаты в воскресенье. Мы знаем, что не сможем показать результат, если будем стартовать далеко от лидеров», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.