Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Был темп бороться за топ-5». Антонелли — об 11-м месте в спринт-квалификации ГП США

«Был темп бороться за топ-5». Антонелли — об 11-м месте в спринт-квалификации ГП США
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский гонщик команды Формулы-1 «Мерседес» Андреа Кими Антонелли высказался об 11-м месте в спринт-квалификации Гран-при США.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт-квалификация
18 октября 2025, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.143
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.071
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.380

«Досадно, что я не вышел из второго сегмента, да ещё с таким небольшим отрывом. В первом сегменте я чувствовал себя хорошо за рулём машины, и мне понадобился всего один круг, чтобы пройти дальше. На последней попытке во втором сегменте у меня было две серьёзные блокировки, и это в конечном итоге дорого мне обошлось. У нас определённо был темп, достаточный для того, чтобы пройти дальше и побороться за пятёрку лучших, так что это разочаровывает. Но мы восстановимся за ночь, будем стараться изо всех сил в спринте, а затем постараемся лучше выступить в основной квалификации.

Наш гоночный темп в единственной тренировке был обнадёживающим, в отличие от квалификационного. Надеюсь, это сулит хорошие результаты в воскресенье. Мы знаем, что не сможем показать результат, если будем стартовать далеко от лидеров», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.

Материалы по теме
«Проигрыша «Зауберу» мы не ожидали». Расселл — о пятом месте в спринт-квалификации ГП США
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android