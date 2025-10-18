Скидки
Марко — о темпе «Ред Булл»: раньше мы проигрывали 0,5 секунды, сейчас — тысячные

Марко — о темпе «Ред Булл»: раньше мы проигрывали 0,5 секунды, сейчас — тысячные
Советник по автоспорту команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о темпе болида RB21 в последних этапах.

— Показывает ли темп Макса в Остине, что теперь «Ред Булл» будет бороться за поул в каждом этапе из оставшихся?
— Определённо (улыбается). Вся эта средняя скорость, температура и все эти истории больше не имеют значения. Мы на месте. Сейчас в одном повороте разница исчисляется тысячными долями секунды. Это не то, что было раньше, где мы проигрывали 0,5 секунды или около того в некоторых секторах. Это показывает, что наша машина сделала большой шаг вперёд, и Макс, конечно же, использует это по максимуму, — приводит слова Марко издание GPblog.

