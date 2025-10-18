«Разогревал меня». Антонелли — об охлаждающих жилетах на Гран-при США
19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», заявил, что во время спринт-квалификации Гран-при США столкнулся с проблемой с охлаждающим жилетом.
Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт-квалификация
18 октября 2025, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.143
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.071
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.380
«Я боролся с машиной, потому что у меня были некоторые физические проблемы. На мне был охлаждающий жилет, и с ним произошёл сбой, поэтому вместо охлаждения он разогревал меня, так что в сессии мне пришлось нелегко. Но, честно говоря, машина вела себя хорошо и я был уверен в результатах второго сегмента», — приводит слова Антонелли издание Racingnews365.
Охлаждающие жилеты стали обязательной нормой по требованию ФИА из-за высоких температур (выше 31 градуса). Пилоты должны либо надеть жилет, либо установить утяжелитель на болид массой в 0,5 кг.
