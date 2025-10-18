«Разогревал меня». Антонелли — об охлаждающих жилетах на Гран-при США

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», заявил, что во время спринт-квалификации Гран-при США столкнулся с проблемой с охлаждающим жилетом.

«Я боролся с машиной, потому что у меня были некоторые физические проблемы. На мне был охлаждающий жилет, и с ним произошёл сбой, поэтому вместо охлаждения он разогревал меня, так что в сессии мне пришлось нелегко. Но, честно говоря, машина вела себя хорошо и я был уверен в результатах второго сегмента», — приводит слова Антонелли издание Racingnews365.

Охлаждающие жилеты стали обязательной нормой по требованию ФИА из-за высоких температур (выше 31 градуса). Пилоты должны либо надеть жилет, либо установить утяжелитель на болид массой в 0,5 кг.