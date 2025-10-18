В ФИА ответили на критику от снявшегося с президентской гонки Тима Майера

В Международной автомобильной федерации (ФИА) ответили на критику от бывшего стюарда Формулы-1 Тима Майера, снявшегося с президентских выборов организации.

«Президентские выборы ФИА — это структурированный и демократичный процесс, обеспечивающий справедливость и неподкупность на каждом этапе. Требования к выборам ФИА 2025 года, включая соответствующие сроки и критерии отбора в президентский список и Всемирные советы, определены в Уставе ФИА и внутренних документах. Правила находятся в открытом доступе на веб-сайте организации. Подробная информация об этих выборах также доступна на специальной странице веб-сайта ФИА с 13 июня 2025 года и доведена до сведения всех членов организации.

Требования, касающиеся регионального представительства вице-президентов по спорту и их отбора из состава Всемирного совета по автоспорту для составления списка кандидатов на пост президента, не новы. Эти критерии применялись и к предыдущим выборам. Как и следовало ожидать, подготовка кандидатуры для включения в президентский список или во Всемирные советы требует принятия определённых мер. С момента публикации подробной информации 13 июня у потенциальных кандидатов была возможность подготовить свои заявления.

Процесс сравнительного анализа, описанный в отчёте [Майера], не свидетельствует о том, что ФИА отстаёт в развитии. Это отражает тот факт, что ФИА предприняла ряд шагов по укреплению своей политики корпоративного управления», — говорится в заявлении организации.