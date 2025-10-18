Скидки
Ван Харен: «Ред Булл» меньше смотрит на симулятор и больше на информацию от Ферстаппена

Нидерландский журналист Эрик ван Харен, представляющий издание De Telegraaf, объяснил, как изменился подход команды Формулы-1 «Ред Булл» после увольнения Кристиана Хорнера с поста руководителя.

«Близкие к команде люди отмечают, что в результате изменений после увольнения Хорнера преобразился подход к работе: они стали меньше обращать внимание на данные, собранные на симуляторе, и больше полагаться на интуицию и опыт Ферстаппена и его инженеров», — написал ван Харен в статье.

После 18 этапов Ферстаппен занимает третье место в личном зачёте — 273 очка. У лидера сезона Оскара Пиастри («Макларен») — 336, а у его напарника Ландо Норриса — 314.

