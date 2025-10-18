Лидер сезона Себастьен Ожье сошёл после ошибки в третий день Ралли Центральной Европы WRC

18 октября, в субботу, проходит третий день 12-го этапа сезона-2025 WRC Ралли Центральной Европы, во время которого 41-летний легендарный французский гонщик и семикратный чемпион Себастьен Ожье (Тoyota GAZOO Racing WRT) допустил ошибку и сошёл с дистанции.

Фото: Кадр из трансляции

Проходя 10-й спецучасток, Себастьен допустил ошибку, его машину развернуло на 180 градусов, и он врезался левой частью «Тойоты» в деревья, потеряв переднее левое колесо.

По итогам 10 спецучастков лидером является 25-летний финский гонщик и двукратный чемпион Калле Рованперя (Тoyota GAZOO Racing WRT), который после этого сезона уйдёт в Суперформулу.