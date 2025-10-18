Скидки
Все новости
Авто Новости

Лидер сезона Себастьен Ожье сошёл после ошибки в третий день Ралли Центральной Европы WRC

Лидер сезона Себастьен Ожье сошёл после ошибки в третий день Ралли Центральной Европы WRC
Комментарии

18 октября, в субботу, проходит третий день 12-го этапа сезона-2025 WRC Ралли Центральной Европы, во время которого 41-летний легендарный французский гонщик и семикратный чемпион Себастьен Ожье (Тoyota GAZOO Racing WRT) допустил ошибку и сошёл с дистанции.

WRC 2025. Этап 12, Пассау, Центральная Европа
Ралли Центральной Европы. Общий зачёт
18 октября 2025, суббота. 12:36 МСК
Окончено
1
Калле Рованперя
Toyota GAZOO Racing WRT
1:30:03.2
2
Эльфин Эванс
Toyota GAZOO Racing WRT
+39.2
3
Отт Тянак
Hyundai Shell Mobis WRT
+40.5

Фото: Кадр из трансляции

Проходя 10-й спецучасток, Себастьен допустил ошибку, его машину развернуло на 180 градусов, и он врезался левой частью «Тойоты» в деревья, потеряв переднее левое колесо.

По итогам 10 спецучастков лидером является 25-летний финский гонщик и двукратный чемпион Калле Рованперя (Тoyota GAZOO Racing WRT), который после этого сезона уйдёт в Суперформулу.

Ожье — лидер после второго дня Ралли Центральной Европы WRC, Грязин — четвёртый в WRC2
