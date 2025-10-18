Скидки
«Нам нужна помощь «Макларена». Марко — о шансах Ферстаппена на титул в сезоне-2025

Советник по автоспорту команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о шансах четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена завоевать пятый титул по итогам сезона-2025.

«В начале года у нас всё было не так плохо, но после Имолы мы откатились назад. Если бы мы сделали этот поворот раньше, чемпионат выглядел бы по-другому. Я думаю, мы не сможем завоевать титул сами, нам нужна помощь «Макларена».

Во время спринта погода будет ещё жарче. Обычно это в пользу «Макларена», но я надеюсь, что Макс останется впереди и справится с этим», — приводит слова Марко издание GPblog.

В данный момент Ферстаппен третий в личном зачёте — 273 очка. У лидера сезона Оскара Пиастри («Макларен») — 336.

Марко — о темпе «Ред Булл»: раньше мы проигрывали 0,5 секунды, сейчас — тысячные
