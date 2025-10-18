Скидки
Браун заявил, что «Макларен» может проиграть титул в сезоне-2025, как сделал в 2007-м
Комментарии

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун подтвердил, что в сезоне-2025 может повториться ситуация 2007-го, когда Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо проиграли титул Кими Райкконену на «Феррари».

«Повторить 2007-й? Это риск, да. Если у вас есть два пилота, как в 2007 году, когда они были равны по очкам, то Кими [Райкконен] их чуть опередил на финише сезона. Но именно так «Макларен» хочет выступать в гонках. Мы хотим, чтобы у нас было два пилота, способных выиграть чемпионат.

С другой стороны, если вы делите пилотов на первый и второй номер, это ставит под угрозу ваше участие в Кубке конструкторов. Это сложный вид спорта. Мы гонщики. Мы хотим гоняться. Наше желание — дать обоим пилотам шанс выиграть титул, а это сопряжено с определённым риском, как в 2007 году. Но мы все осознаём это и готовы к тому, что это потенциально может привести к подобному результату.

Я думаю, что ситуация, в которой мы сейчас находимся, такова, что Макс находится слишком близко, чтобы чувствовать себя комфортно. Мы видели, что произошло в Нидерландах — как быстро всё может измениться. Так что мы просто сосредоточены на этом уикенде, который должен помочь нашим гонщикам финишировать на первых местах в гонке, и мы продолжим оценивать результат от гонки к гонке», — приводит слова Брауна портал Crash.net.

Комментарии
