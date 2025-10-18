Другович: Стролл хотел завершить карьеру, я был близок к месту в «Астон Мартин»

Бразильский гонщик Фелипе Другович, исполнявший роль резервного пилота команды Формулы-1 «Астон Мартин», заявил, что был близок к тому, чтобы заменить Лэнса Стролла, желавшего завершить карьеру.

«Я продлил контракт с ними на 2024 и 2025 годы с определённой целью, а не только надеждой. Были некоторые разговоры о том, в том числе с руководителем команды, чтобы я стал основным гонщиком в 2024 году. И наступил момент, когда другие пилоты, возможно, не хотели продолжать выступать, так что это действительно было время, это было где-то в 2023 году, а в конце того сезона стало совершенно ясно, что, возможно, у меня получится присоединиться к команде в 2024 году. И вот тогда ребята, казалось, начали что-то затевать, появилась возможность, и они предложили мне продлить контракт на 2024 и 2025 год.

И я сказал: «Я в нужном месте, в нужное время, поехали». И вот я снова почувствовал, что настал подходящий момент. И я думаю, что это было намного ближе, чем все думали. Было очень похоже, что сам Лэнс [Стролл] может не продолжить карьеру в 2024 году, так что это действительно было… Но нечего судить по обстоятельствам, потому что я не имею к этому никакого отношения, и я тоже, если бы был на его месте, возможно, поступил бы так же.

Но, с моей точки зрения, это действительно сложный эпизод, потому что я действительно думал, что всё выглядит так, как будто у меня появляется шанс, всё начинает работать, они снова предлагают мне продлить контракт, потому что я стану боевым пилотом, а оказалось, что этого не произошло. Что есть, то есть, теперь мне не о чем плакать», — приводит слова Друговича издание Motorsport Latinoamerica.