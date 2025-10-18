Скидки
Названа вероятная причина прорыва Хюлькенберга в спринт-квалификации Гран-при США

Спортивный директор команды Формулы-1 «Кик-Заубер» Иньяки Руэда объяснил четвёртое место Нико Хюлькенберга в спринт-квалификации Гран-при США.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт-квалификация
18 октября 2025, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.143
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.071
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.380

«Я думаю, трассы с высокой прижимной силой подходят нам больше, но высокая прижимная сила — не единственный компонент. Я думаю, что ещё одна составляющая — это плавность хода. Ни для кого не секрет, что эффективность нашей машины во многом зависит от того, насколько низко мы прижимаем болид к земле. Это касается не только нас, но и нашу машину это всё же сильно ограничивает.

Ровная трасса позволяет нам опускать машину максимально низко. В Будапеште была комбинация низкой скорости, высокой прижимной силы и очень ровного асфальта. Поэтому там было довольно комфортно. Приехав сюда, сейчас главный вопрос — насколько ровный асфальт и насколько низко мы можем опустить машину? Грунт оседает ежегодно. Из-за этого на трассе появляются большие неровности, которые очень опасны на высокой скорости. Если машина сильно прижата к земле и проезжает по кочке, это очень дестабилизирует её. Тогда приходится поднимать подвеску, но при этом теряется скорость.

Очень полезно, что «закрытый парк» работает в несколько этапов [в спринтерский уикенд], потому что это даёт возможность применить более агрессивный подход. В уравнении, которое определяет, насколько низко можно опускать машину, важны два фактора: дестабилизация и износ планки скольжения.

Спринт позволяет быть немного более агрессивными, так как он гораздо короче гонки. После спринта можно измерить износ планки скольжения и оценить, как бы машина вела себя с такой посадкой в основной гонке. После этого либо продолжают гоняться так же агрессивно, либо выбирают более консервативную настройку для гонки», — приводит слова Руэды издание Motorsport.

