У бывшей команды Дмитрия Мазепина «Хайтек» появился китайский акционер

Китайский предприниматель Лю Го Цай стал новым акционером команды «Хайтек», выступающей в младших формулах. Об этом сообщает издание Formula Scout.

Как сообщает источник, китайский бизнесмен теперь косвенно или напрямую владеет 75% акций команды и обладает правом голоса. Кроме того, за Лю Го Цаем закреплено право назначать или снимать с должности большинство членов совета директоров команды.

При этом, как ожидается, Оливер Оукс продолжит руководить командой.

Напомним, ранее коллектив на 75 процентов принадлежал российскому бизнесмену Дмитрию Мазепину, отцу бывшего пилота Формулы-1 Никиты Мазепина.