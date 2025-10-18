Скидки
Главная Авто Новости

Браун объяснил, почему не раскрывает подробности санкций в адрес Норриса

Браун объяснил, почему не раскрывает подробности санкций в адрес Норриса
Генеральный директор «Макларена» Зак Браун объяснил, почему он не раскрывает подробности «спортивных последствий» для Ландо Норриса после его контакта с Оскаром Пиастри на первом круге Гран-при Сингапура.

«Мы сражаемся с девятью другими командами. Не уверен, что кто-то захочет показывать свой подход к гонкам. Мы стараемся быть настолько открытыми, насколько это возможно, однако есть причина, по которой брифинги инженеров проводятся внутри команд. Иначе мы бы приглашали на них и другие команды. Думаю, это лучшее, что мы можем вам дать.

Мы стараемся быть максимально открытыми, говоря о том, что будут определённые последствия – думаю, это довольно прозрачный подход. Но это спорт, и мы не можем рассказывать всё. Мы же не будем рассказывать вам про свои настройки. Здесь — та же ситуация», — приводит слова Брауна Crash.

