Оба «Макларена» сошли на старте спринта Гран-при США
В эти минуты на трассе в Остине (штат Техас, США) проходит спринтерская гонка Гран-при США. На старте гонки произошёл инцидент между двумя пилотами «Макларена» — Ландо Норрисом, Оскаром Пиастри, и гонщиком «Кик-Заубера» Нико Хюлькенбергом.
Пилоты «Макларена» поравнялись в первом повороте, Оскар Пиастри попробовал перекрестить траекторию своему напарнику и врезался в Фернандо Алонсо, находившегося слева от него. После этого столкновения неуправляемый болид Оскара Пиастри влетел в Ландо Норриса.
Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт
18 октября 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
37:58.229
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.395
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.791
Обе машины получили серьёзные повреждения.
Фото: Кадр из трансляции
«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию спринтерской гонки Гран-при США.
