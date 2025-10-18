Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оба «Макларена» сошли на старте спринта Гран-при США

Оба «Макларена» сошли на старте спринта Гран-при США
Комментарии

В эти минуты на трассе в Остине (штат Техас, США) проходит спринтерская гонка Гран-при США. На старте гонки произошёл инцидент между двумя пилотами «Макларена» — Ландо Норрисом, Оскаром Пиастри, и гонщиком «Кик-Заубера» Нико Хюлькенбергом.

Пилоты «Макларена» поравнялись в первом повороте, Оскар Пиастри попробовал перекрестить траекторию своему напарнику и врезался в Фернандо Алонсо, находившегося слева от него. После этого столкновения неуправляемый болид Оскара Пиастри влетел в Ландо Норриса.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт
18 октября 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
37:58.229
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.395
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.791

Обе машины получили серьёзные повреждения.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию спринтерской гонки Гран-при США.

Материалы по теме
Топ-события субботы: «Локо» – ЦСКА в РПЛ, Овечкин против Капризова в НХЛ, Формула-1 и UFC
Топ-события субботы: «Локо» – ЦСКА в РПЛ, Овечкин против Капризова в НХЛ, Формула-1 и UFC
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android