Ферстаппен выиграл спринт Гран-при США, Расселл — второй, Сайнс — третий

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен одержал победу в спринтерской гонке Гран-при США. Вторым к финишу пришёл пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим финишировал гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс.

Оба пилота «Макларена» — и Ландо Норрис, и Оскар Пиастри — сошли после стартового инцидента с участием их, а также пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и гонщиком «Кик-Заубера» Нико Хюлькенбергом.

Формула-1. Гран-при США. Спринт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 19 кругов.

2. Джордж Расселл («Мерседес»)+0.395.

3. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.791.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.224.

5. Шарль Леклер («Феррари») +1.825.

6. Алекс Албон («Уильямс») +2.576.

7. Юки Цунода («Ред Булл») +2.976.

8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +4.147.

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +4.804.

10. Пьер Гасли («Альпин») +5.126.

11. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +5.649.

12. Исак Хаджар («Рейсиг Буллз») +6.228.

13. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +6.624.

14. Франко Колапинто («Альпин») +8.006.

15. Оливер Берман («Хаас») +13.576.

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.

17. Эстебан Окон («Хаас») — сход.

18. Оскар Пиастри («Макларен») — сход.

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сход.

20. Ландо Норрис («Макларен») — сход.