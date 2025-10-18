Ферстаппен выиграл спринт Гран-при США, Расселл — второй, Сайнс — третий

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен одержал победу в спринтерской гонке Гран-при США. Вторым к финишу пришёл пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим финишировал гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс.
Оба пилота «Макларена» — и Ландо Норрис, и Оскар Пиастри — сошли после стартового инцидента с участием их, а также пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и гонщиком «Кик-Заубера» Нико Хюлькенбергом.
Формула-1. Гран-при США. Спринт
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 19 кругов.
2. Джордж Расселл («Мерседес»)+0.395.
3. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.791.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.224.
5. Шарль Леклер («Феррари») +1.825.
6. Алекс Албон («Уильямс») +2.576.
7. Юки Цунода («Ред Булл») +2.976.
8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +4.147.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +4.804.
10. Пьер Гасли («Альпин») +5.126.
11. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +5.649.
12. Исак Хаджар («Рейсиг Буллз») +6.228.
13. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +6.624.
14. Франко Колапинто («Альпин») +8.006.
15. Оливер Берман («Хаас») +13.576.
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.
17. Эстебан Окон («Хаас») — сход.
18. Оскар Пиастри («Макларен») — сход.
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сход.
20. Ландо Норрис («Макларен») — сход.