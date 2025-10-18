Рованперя лидирует после третьего дня Ралли Центральной Европы, Ожье — сошёл

В субботу, 18 октября, в округе немецкого города Пассау завершился третий день 12-го этапа сезона-2025 WRC Ралли Центральной Европы. Лидером по итогу 14 специальных участков является финский гонщик Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT). Второе место занимает Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT), третьим идёт Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT).
Лидер чемпионата мира, восьмикратный обладатель титула Себастьен Ожье сошёл с дистанции после аварии и будет бороться лишь за очки в воскресном зачёте после починки, а также на Power Stage.
Российский гонщик Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2), выступающий под флагом Болгарии, также сошёл с дистанции.
WRC. Ралли Центральной Европы. Результаты третьего дня
1. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) — 1:56:14.7.
2. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +36.3.
3. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +44.7.
4. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +58.3.
5. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:37.8.
6. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +1:59.0.
7. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +2:30.9.
8. Джон Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +4:39.3.
9. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally2) +6:32.5.
10. Лео Россель (Citroen C3 Rally2) +7:49.6.